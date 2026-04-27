Собянин обратился к москвичам из-за снежного апокалипсиса

В Московском регионе непогода будет усиливаться и продлится ещё как минимум сутки. Жителей и гостей столицы просят быть внимательнее и по возможности не выходить из дома. С таким предупреждением выступил мэр столицы Серегй Собянин.

«По прогнозам синоптиков, погода стремительно ухудшается. До конца дня ожидаем обильный мокрый снег с дождём и сильный ветер с порывами до 23 м/с. Столичные службы работают на улицах города в усиленном режиме. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя», — написал он в телеграм-канале.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что снегопад в Москве начнёт ослабевать к вечеру понедельника, однако полностью не прекратится до вторника. Затем ещё два дня снег в Москве сохранится. Согласно его прогнозу, во второй половине недели погода стабилизируется, а выпавшие осадки начнут сходить. Леус добавил, что в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за последние 24 часа выпало 19 мм осадков, что составляет более половины (51%) от месячной нормы апреля.