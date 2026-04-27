Фильмы «режут», но теперь предупреждают: Даванков оценил маркировку в кинотеатрах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что онлайн-кинотеатры начали предупреждать зрителей о цензуре и вырезанных сценах. По его словам, такая маркировка нужна, потому что после новых ограничений некоторые фильмы стали заметно отличаться от оригинальных версий.

Даванков напомнил, что ещё в прошлом году обращался в Минкульт с идеей предупреждать аудиторию об изменениях в картинах. Он считает, что зритель имеет право понимать, что перед ним не полный авторский вариант. В качестве примеров политик назвал фильмы «Брат» и «Брат 2», байопик про Элтона Джона и ремейк советской картины «А зори здесь тихие». По его словам, часть лент после правок оказалась урезана так, что отдельные сюжетные повороты могут быть непонятны.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что предупреждения — это честный подход к зрителям. Авторы и площадки заранее дают понять, что некоторые сцены могли исчезнуть не по творческому решению создателей.Он также предложил ввести аналогичные уведомления в офлайн-кинотеатрах. По его мнению, люди должны заранее знать, если им показывают сокращённую версию фильма. При этом Даванков заявил, что лучшим решением было бы не «перекраивать» картины и не угрожать прокатчикам.

«Ещё лучше — перестать перекраивать фильмы и угрожать прокатчикам отзывом лицензий. Люди у нас взрослые, неглупые — они сами разберутся, что смотреть и как понимать», — написал у себя в Telegram-канале вице-спикер Госдумы.

Ранее глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен из фильмов, назвав это «глупостью». По словам Валерия Фадеева, цензурирование сцен, включая образы покойной певицы Жанны Фриске и сцены с сигаретами, является проявлением излишней осторожности и бессмысленного перестрахования.