Ольга Любимова посетила съёмки российско-китайского фильма «Чёрный шёлк»

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вместе с гендиректором «Национальной медиа группы» Светланой Балановой посетила съёмочную площадку российско-китайского фильма «Чёрный шёлк». Картина станет сиквелом киноленты «Красный шёлк» и познакомит зрителя с новыми героями, а также красивейшими локациями Китая.

«Кино — это инструмент культурной дипломатии и укрепления диалога между странами, и «Красный шёлк» — яркий тому пример. Уверена, что впереди нас ждёт много новых ярких совместных разножанровых проектов. «Чёрный шёлк» также станет важным продолжением сотрудничества кинематографистов России и Китая», — отметила Ольга Любимова.

В ходе визита министру продемонстрировали масштабные декорации: пассажирский лайнер и дирижабль. Команда проекта показала технические решения, которые позволяют воссоздать эффект настоящего шторма прямо в павильоне. Режиссёром и соавтором сценария выступил Андрей Волгин, а его соавтором стала Мария Нефёдова.

В картине вновь появятся Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи, а также присоединился Максим Матвеев. Светлана Баланова поблагодарила Ольгу Любимову и Минкульт за поддержку диалога между киноиндустриями двух стран. Напомним, в мае 2025 года Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, который закрепляет взаимодействие по созданию проектов, обменным фестивалям и сотрудничеству в рамках Евразийской киноакадемии.

Ранее сообщалось, что в Австралии стартовал показ российских фильмов. Сеансы проходят в небольших кинотеатрах Сиднея, Брисбена, Перта и Канберры примерно на 50 мест, билеты раскупают за несколько дней. Зрителями являются не только русскоязычные, но и местные жители. В программе — недавние релизы, включая «Буратино», «Домовёнка Кузю – 2» и «Сказку о царе Салтане», на русском с английскими субтитрами. Организаторы оформляют показы как частные мероприятия.