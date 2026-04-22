22 апреля, 11:13

Австарийцы массово идут в кино на пиратские показы «Домовёнка Кузи» и «Буратино»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Австралии начали показывать российские фильмы вне официального проката. Сеансы проходят в Сиднее, Брисбене, Перте и Канберре, собирая полный зал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Показы организуют в небольших кинотеатрах примерно на 50 мест. Спрос высокий — билеты раскупают за несколько дней. На сеансы приходят не только русскоязычные зрители, но и местные жители.

В репертуаре — недавние релизы, включая «Буратино», «Домовёнок Кузя – 2» и «Сказка о царе Салтане». Картины демонстрируют на русском языке с английскими субтитрами. Организаторы оформляют показы как частные мероприятия. Такой формат позволяет обойти ограничения, фактически превращая показы в неофициальный прокат.

Напомним, что прокат фильма «Буратино» начался в России 1 января. За первые десять дней показа картина собрала более 2 млрд рублей. Проект был посвящён 50-летию классической советской экранизации.

Полина Никифорова
