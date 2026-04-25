В Сингапуре мужчине грозит до 7 лет за слив новой «Легенды об Аанге»

В Сингапуре задержан 26-летний подозреваемый в утечке анимационного фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха», который должен был выйти на Paramount+ в октябре. Хакер опубликовал его ещё в апреле, сообщает Variety.

Полиция изъяла у задержанного электронные устройства, включая цифровую копию ещё не выпущенной картины. Мужчина получил несанкционированный удалённый доступ к медиасерверу, скачал фильм и распространил его в интернете — полная версия позже появилась в соцсети X. В Paramount+ подчеркнули: утечка не связана с внутренними процессами студии. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы и штраф до $50 000.

Фильм основан на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге» и создавался австралийской студией Flying Bark Productions. Студия назвала утечку тяжёлым ударом, а создатели проекта — многолетний труд обесцененным. Премьера изначально планировалась в кинотеатрах 9 октября, но затем её перенесли на стриминг, что вызвало недовольство фанатов.

