Звезду «Друзей», страдающую рассеянным склерозом, госпитализировали

Актриса сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт госпитализирована в Лос-Анджелесе с конца марта. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, звезда находится в больнице уже несколько недель, но причины её госпитализации пока держатся в секрете. Сама Эпплгейт с 2021 года борется с рассеянным склерозом — тяжёлым неврологическим заболеванием. Диагноз ей поставили в июне того же года.

Кристина Эпплгейт кинопродюсер и телепродюсер. Однако публике она запомнилась благодаря популярному сериалу «друзья», где сыграла сестру Рейчел, а также по роли Келли Банди в телевизионном проекте «Женаты и с детьми».

