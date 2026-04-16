«Наши мысли с ней»: ISU обратился к Татьяне Тарасовой с пожеланием здоровья
© ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru
Международный союз конькобежцев (ISU) выразил свою позицию в связи с сообщениями о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе союза.
«ISU желает Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления. В этот момент наши мысли с ней и её семьёй», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что 79-летняя наставница была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.