«Наши мысли с ней»: ISU обратился к Татьяне Тарасовой с пожеланием здоровья

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил свою позицию в связи с сообщениями о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе союза.

«ISU желает Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления. В этот момент наши мысли с ней и её семьёй», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что 79-летняя наставница была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.