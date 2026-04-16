Лёд тронулся: Заслуженный тренер Татьяна Тарасова пошла на поправку

Здоровье легендарного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшается. Об этом ТАСС рассказал её племянник Алексей Тарасов, не вдаваясь в подробности о сроках возможной выписки.

«Она идёт на поправку», — лаконично заявил родственник, вселив надежду поклонникам таланта прославленной женщины.

Ранее он же и сообщил, что 79-летняя наставница попала в больницу. Причиной госпитализации стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.

Тарасова — мастер спорта международного класса. Звание заслуженного тренера СССР ей присвоили в 1975 году. За свою долгую карьеру она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов: Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову с Андреем Букиным, а также Оксану Грищук с Евгением Платовым. В 2008 году её имя увековечили в Зале славы мирового фигурного катания.

Ранее Life.ru писал, что Тарасова прокляла ISU за недопуск россиян на ЧМ-2026 в Праге. Она отметила, что российские спортсмены оказались в тупике, ведь они в этом плане полностью зависят от решений иностранных инстанций.