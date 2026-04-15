15 апреля, 14:43

Раскрыта причина попадания в реанимацию Татьяны Тарасовой

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в реанимационное отделение из-за осложнений после ОРВИ. Об этом ТАСС рассказал источник.

«Татьяна Анатольевна была госпитализирована из-за последствий ОРВИ», — сообщил собеседник агенства.

Татьяне Тарасовой 79 лет. Она — заслуженный тренер СССР (звание получила в 1975 году) и мастер спорта международного класса. Тарасова воспитала олимпийских чемпионов: Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году её включили в Зал славы мирового фигурного катания.

90-летний Раймонд Паулс попал в больницу

Ранее сообщалось, что Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали в реанимацию. Об этом тревожном известии сообщил её близкий родственник Алексей. Позже стало известно, что состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию улучшилось — через несколько дней она будет дома.

Наталья Афонина
