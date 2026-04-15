Состояние Татьяны Тарасовой улучшилось, на днях её выпишут

Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, через несколько дней она будет дома. Об этом рассказал её племянник Алексей Тарасов.

«Через несколько дней будет дома. Всё в порядке», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Причины госпитализации Татьяны Тарасовой племянник называть не стал. Другие подробности о состоянии пациентки не раскрываются.

Напомним, сегодня стало известно, что Татьяну Тарасову экстренно поместили в реанимацию, о чём также сообщил её племянник Алексей Тарасов. По его словам, кризисный момент болезни удалось преодолеть.