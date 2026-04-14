14 апреля, 10:58

90-летний Раймонд Паулс попал в больницу

Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Композитор Раймонд Паулс сообщил, что находится в больнице. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

«Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», — сказал Паулс. Других подробностей о своем состоянии он не привел.

Соседов заступился за Раймонда Паулса после громкого скандала в Латвии
Соседов заступился за Раймонда Паулса после громкого скандала в Латвии

Новость быстро вызвала тревогу у поклонников маэстро. Паулсу 90 лет, он остается одним из самых известных композиторов советской и латвийской сцены, автором песен для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и многих других исполнителей.

Еще раньше в латвийской прессе сообщалось, что у Паулса были сложности со зрением после операции, из-за чего ему стало труднее работать с нотами.

«Хорошо, что ещё живой»: Композитор Паулс заявил, что тяжело переносит последствия инфаркта
«Хорошо, что ещё живой»: Композитор Паулс заявил, что тяжело переносит последствия инфаркта

В последние годы композитор реже появляется на публике, поэтому любая новость о его здоровье сразу вызывает большой резонанс. Пока официальной информации о диагнозе или сроках выписки не появлялось.

Марина Фещенко
