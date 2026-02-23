Соседов заступился за Раймонда Паулса после громкого скандала в Латвии

Народный артист СССР Раймонд Паулс оказался в центре скандала вокруг музыкального фестиваля «За мою родину» (Manai dzimtenei), который должен пройти в Латвии в июле 2026 года. Маэстро публично раскритиковал организаторов и отозвал все ранее выданные доверенности, лишив представителей права заключать контракты и управлять его финансовыми и имиджевыми вопросами.

Как сообщает издание Latvijas Vēstnesis, официальное заявление об отзыве доверенностей было опубликовано 17 февраля . Причиной стало несогласие композитора с действиями организаторов фестиваля, которые, по его мнению, пытались использовать его имя для коммерческой выгоды. Паулс заявил, что не давал согласия на использование своего имени в названии мероприятия и не согласовывал условия его проведения.

Ранее организаторы планировали провести грандиозный концерт с участием более 13 тысяч исполнителей, посвящённый 90-летию композитора. Однако после критики со стороны Паулса название фестиваля изменили, убрав из него имя маэстро . Концепция мероприятия при этом осталась прежней, что вызвало бойкот со стороны ряда известных артистов, включая певца Интарса Бусулиса, мужской хор Imanta и главных дирижёров.

«Считаю, что в России Маэстро помнят и любят! Зрители бы с удовольствием пришли на фестиваль в Москве или любой точке страны, организованный под патронажем любимого композитора. А обижать всесоюзно любимого автора — большой грех!» — прокомментировал ситуацию музыкальный критик Сергей Соседов в интервью The Voice.

Дело может дойти до суда, отмечают эксперты. Переговоры с композитором продолжаются

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс в последнее время плохо себя чувствует. По словам композитора, после перенесённого несколько месяцев назад инфаркта у него возникли проблемы с восстановлением и общим состоянием здоровья. Маэстро отмечал, что ему приходится принимать лекарства и оставаться дома.