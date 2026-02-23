Песни композитора Раймонда Паулса остаются в Российском авторском реестре

Композиции латвийского композитора Раймонда Паулса продолжают числиться в российском авторском реестре. Речь идёт о нескольких популярных песнях, которые до сих пор находятся в базе правообладателей. Об этом стало известно РИА «Новости», которое ознакомилось с данными реестра.

В реестре произведений российских правообладателей по-прежнему значатся песни «Миллион алых роз», «Две розы» и «Янтарь». Все три композиции указаны как произведения с российскими правообладателями. При этом песня «Янтарь» дополнительно внесена и в список зарубежных правообладателей. Это связано с тем, что Паулс указан в базе сразу в двух статусах — как российский и как иностранный композитор.

Ранее Раймонд Паулс сообщил, что принял решение отозвать все доверенности, выданные своим представителям. Этот шаг означает лишение посредников права заключать сделки от его имени, а также распоряжаться финансовыми и имиджевыми вопросами композитора.