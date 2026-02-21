Раймонд Паулс отозвал все доверенности и разорвал отношения с представителями

Величайший композитор Раймонд Паулс, символ музыкальной культуры постсоветского пространства, отозвал все доверенности, выданные своим представителям. Об этом он сообщил изданию Latvijas Vēstnesis.

Решение Паулса — серьёзная юридическая мера, которая лишает представителей возможности заключать сделки и управлять финансовыми или имиджевыми вопросами композитора. Эксперты и близкие к артисту люди отмечают, что это свидетельствует о критическом ухудшении отношений между композитором и его командой, что в дальнейшем может привести к судебным разбирательствам.

Конфликт вокруг планируемого юбилейного концерта Раймонда Паулса в честь его 90-летия перерос в масштабный скандал с юридическими и общественными последствиями. Отзыв доверенностей рассматривается как публичное выражение недоверия к действиям представителей композитора и усиление контроля Паулса над своими делами.

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс в последнее время плохо себя чувствует. По словам композитора, после перенесённого несколько месяцев назад инфаркта у него возникли проблемы с восстановлением и общим состоянием здоровья. Маэстро отмечал, что ему приходится принимать лекарства и оставаться дома.