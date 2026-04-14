«Поясница и позвоночник разваливались»: Геннадий Малахов чуть не стал инвалидом

Известный российский телеведущий Геннадий Малахов рассказал, что семь лет назад из-за серьёзных проблем со здоровьем едва не стал инвалидом, однако смог восстановиться. Ключевую роль, по его словам, сыграл специальный тренажёр, позволяющий поднимать большой вес на небольшую высоту.

«С моим здоровьем было очень плохо <...> — поясница и весь позвоночный столб буквально разваливались», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Теперь, чтобы поддерживать форму, Малахов ежедневно гуляет на свежем воздухе, правильно питается и заучивает стихотворения. Кроме того, он старается сохранять позитивный настрой и не раздражаться по пустякам.

Ранее советская актриса Наталья Фатеева заявила, что передвигается на костылях, испытывая постоянные боли. Она призналась, что восстановление здоровья невозможно. Несколько лет назад звезда сломала шейку бедра и перенесла ряд операций, но из-за врачебной халатности ей занесли инфекцию, уничтожившую мягкую ткань бедра.