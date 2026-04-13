Гитарист No Doubt сообщил о болезни Паркинсона за месяц до гастролей

58-летний гитарист группы No Doubt Том Дюмон сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии. Симптомы появились несколько лет назад, после чего он обратился к врачам. Музыкант заверил, что по-прежнему может играть в группе, которая через месяц готовится к концертам в Лас-Вегасе.

«Это было непросто. Каждый день непросто, и я сниму ещё одно видео, в котором подробно расскажу о болезни Паркинсона. Хорошая новость в том, что я всё ещё могу играть музыку. Я всё ещё могу играть на гитаре. У меня всё отлично получается», — поделился артист.

Дюмон подчеркнул, что открытость других людей в вопросах здоровья вдохновила его рассказать о диагнозе — это поможет бороться со стигматизацией.

Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, вызванное гибелью клеток, производящих дофамин. Ключевые симптомы: тремор (дрожание в покое), мышечная скованность, брадикинезия (замедленность движений) и постуральная неустойчивость (проблемы с равновесием). Заболевание неизлечимо, но контролируется с помощью лечения (леводопа), которое восполняет недостаток дофамина и улучшает качество жизни.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачёва может страдать от мышечной астении, гипертиреоза или синдрома Паркинсона, предположил врач-терапевт, комментируя жалобы Примадонны на трясущиеся руки. По его словам, тремор может возникать от напряжения, стресса или усталости. Медик отметил, что проблема не связана с сердцем, хотя певица страдает от скачков давления и плохо переносит жару, поэтому вынуждена сидеть под кондиционером и выходить на улицу только вечером.