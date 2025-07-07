«Трудно держать телефон»: Стал известен возможный диагноз Пугачёвой из-за трясущихся рук

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва может страдать из-за мышечной астении. Об этом рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя слова Примадонны, что у неё стали трястись руки.

Кондрахин отметил, что Пугачёвой, вероятно, стало трудно даже держать телефон на вытянутых руках. Кроме того, медик предположил, что трясущиеся руки не связаны с проблемами с сердцем. Авторы материала отметили, что певица страдает от сердечно-сосудистых недомоганий. У артистки скачет давление, а ещё она долго не может находиться на жаре. По словам журналистов, Пугачёвой приходиться весь день сидеть под кондиционером и выходить на улицу летом только вечером.