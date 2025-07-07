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7 июля, 13:06

«Трудно держать телефон»: Стал известен возможный диагноз Пугачёвой из-за трясущихся рук

Врач Кондрахин: Руки у Пугачёвой могут трястись при синдроме Паркинсона

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва может страдать из-за мышечной астении. Об этом рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя слова Примадонны, что у неё стали трястись руки.

«Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определённом месте на фоне стресса или усталости от тяжестей», — подчеркнул медик в беседе с «Абзацем».

Кондрахин отметил, что Пугачёвой, вероятно, стало трудно даже держать телефон на вытянутых руках. Кроме того, медик предположил, что трясущиеся руки не связаны с проблемами с сердцем. Авторы материала отметили, что певица страдает от сердечно-сосудистых недомоганий. У артистки скачет давление, а ещё она долго не может находиться на жаре. По словам журналистов, Пугачёвой приходиться весь день сидеть под кондиционером и выходить на улицу летом только вечером.

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Напомним, ранее Алла Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем. Примадонна рассказала, что у неё начали трястись руки. Причём в Сети в последнее время появились сообщения о проблемах певицы со здоровьем, которые она пытается скрыть фотошопом и с помощью макияжа.

Дарья Нарыкова
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