«Чёрная субстанция в мозге»: Почему возникает болезнь Паркинсона и можно ли её затормозить

Болезнь Паркинсона — неизлечимое и постоянно прогрессирующее заболевание, вызванное дефицитом дофамина из-за дегенерации «чёрной субстанции» мозга, и без лечения через 6–8 лет человек полностью теряет способность себя обслуживать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Механизм возникновения патологии до конца не изучен. Она развивается из-за дегенеративных изменений в экстрапирамидной системе, а именно в «чёрной субстанции» среднего мозга, где вырабатывается дофамин.

«Именно в этом отделе вырабатывается дофамин — вещество, которое передает электрические импульсы между нейронами. В результате прогрессирования болезни возникает дефицит медиатора, что приводит к нарушению внутриклеточных связей, после чего образуются тельца Леви, то есть происходит скопление белка», — сказал он.

К факторам риска относятся естественное старение, замедление регенерации нервных клеток и снижение выработки дофамина. Ранний дебют возможен при генетических мутациях или после нейроинфекций (менингит, энцефалит). Основные признаки: мышечные спазмы, дрожательный синдром, потеря равновесия. Пациентов можно узнать по застывшему лицу; у них ухудшается память, появляются недержание мочи и тревожность.

Лечение направлено на замедление негативной динамики и продление полноценной жизни. Используются препараты, стимулирующие выработку дофамина, витаминные комплексы, средства от тремора, а также инсулин для ослабления влияния недуга. Продолжительность жизни спрогнозировать трудно — при надлежащем уходе люди доживают до глубокой старости.

Ранее врач-нефролог рассказала, что симптом «воздушной подушки» (приподнятая над подушкой голова) может указывать на болезнь Паркинсона. Недуг связан с накоплением белка альфа-синуклеина и дефицитом нейромедиаторов, что ведёт к потере контроля над телом и другим признакам паркинсонизма.