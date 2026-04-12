Врач раскрыла неочевидный симптом болезни Паркинсона: заметить можно только у спящего

Симптом «воздушной подушки» может указывать на болезнь Паркинсона. Об этом сообщила «Газете.ru» врач-невролог Инна Филатова.

«Кроме того, больной может лежать в постели с приподнятой над подушкой головой — это так называемый симптом воздушной подушки», — отметила Филатова.

По словам врача, болезнь Паркинсона связана с накоплением белка альфа-синуклеина. Этот процесс повреждает нейроны. Болезнь сопровождается дефицитом нескольких нейромедиаторов. Это объясняет широкий спектр симптомов, включая расстройства сна. По мере сокращения дофамина человек теряет контроль над телом. Появляются другие признаки синдрома паркинсонизма.

Ранее сообщалось, что уменьшение почерка может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Врач-невролог перечислила и другие тревожные признаки. К ним относят расстройство сна в быстрой фазе, когда человек кричит или размахивает руками. Также симптомами могут быть снижение обоняния, хронические запоры или боль в плечевом суставе. Болезнь всё чаще фиксируют у людей около 40-50 лет. Ранняя диагностика затруднена из-за неспецифичности первых признаков. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу при появлении подобных симптомов.

Напомним, 11 апреля отмечался Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта дата была выбрана не случайно: она приурочена ко дню рождения Джеймса Паркинсона (1755 год), английского врача, который впервые описал этот недуг. Позже заболевание было названо в честь его первооткрывателя.