Ранние симптомы болезни Паркинсона: врач рассказала, что должно насторожить

Многие опасные заболевания долгое время развиваются скрыто, маскируясь под безобидные недомогания. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о ранних сигналах организма, которые могут указывать на развитие болезни Паркинсона в молодом возрасте. В беседе с Life.ru эксперт перечислила тревожные признаки, начиная от расстройства сна и заканчивая изменением почерка, и объяснила, почему важно не игнорировать их.

Самый яркий предвестник болезни Паркинсона — расстройство сна, особенно в быстрой фазе. Человек может внезапно начать кричать, махать руками, подниматься с постели, буквально разыгрывая свои сновидения. Этот симптом заслуживает особого внимания, поскольку он может опережать другие проявления на годы. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест»

К типичным ранним «звоночкам» также относят стойкое снижение обоняния (гипосмию) и хронические запоры, которые могут появиться примерно за десять лет до манифестации болезни. Нередко пациенты жалуются на беспричинные боли в плечевом суставе, ошибочно принимая их за ортопедическую проблему — так называемый синдром болезненного плеча.

Что касается двигательных симптомов, то на начальных стадиях классическая триада (дрожь, скованность, замедленность) проявляется далеко не всегда. Характерный маркер — микрография, то есть уменьшение почерка. Буквы становятся мелкими, угловатыми и плохо читаемыми. Также может наблюдаться гипомимия — обеднение мимики, из-за чего лицо выглядит неестественно молодым и маловыразительным.

«К необычным, но важным симптомам относятся внутренний тремор (ощущение дрожи без видимых движений), асимметричный износ подошв обуви, трудности с застёгиванием пуговиц и шнуровкой ботинок, сложность перевернуться ночью в кровати с одного бока на другой, а также нарушения цветовосприятия», — отмечает эксперт.

Болезнь Паркинсона долгое время считалась недугом пожилых людей, однако сейчас известно, что примерно у 10% пациентов она развивается в молодом возрасте — около 40–50 лет. Ранняя диагностика затруднена тем, что первые признаки часто неспецифичны и не ассоциируются с неврологическим заболеванием. И часто к моменту появления явных двигательных нарушений в головном мозге погибает до 80% дофамин-продуцирующих нейронов, которые участвуют в регуляции движения, влияют на когнитивные процессы, обработку боли и циклы сна.

Заболевание в молодом возрасте чаще связано с генетическими мутациями: при дебюте до 20 лет изменения в генах выявляются в 65% случаев, а при начале от 20 до 30 лет — в 32%. У молодых пациентов обычно реже встречаются когнитивные расстройства, зато сложнее подобрать терапию и выше риск осложнений от лекарств. Поэтому при появлении любого из перечисленных симптомов, а тем более нескольких, не стоит откладывать визит к неврологу — своевременная диагностика и начало лечения имеют решающее значение.

Ежегодно 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, и эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1755 году родился английский врач и исследователь Джеймс Паркинсон, который впервые описал заболевание, впоследствии получившее его имя.

