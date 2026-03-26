Россиянам объяснили, как вовремя распознать сотрясение мозга

Даже незначительный удар, полученный в быту, на прогулке или во время тренировки, способен обернуться сотрясением. Врач-невролог Елена Мирошник в беседе с «Вечерней Москвой» пояснила: это лёгкая форма черепно-мозговой травмы, при которой временно даёт сбой работа нервной системы.

Травма возникает не только от сильного столкновения. Специалист уточнила, что опасность таят резкое ускорение или внезапное торможение. В этих ситуациях орган смещается внутри черепной коробки, ударяясь о стенки, что ведёт к повреждению тканей и нарушению кровоснабжения.

Симптомы делятся на ранние и отсроченные. Сразу после инцидента появляются тошнота, головокружение, шум в ушах, помутнение зрения и кратковременная потеря памяти. Позже нередко возникают сонливость, проблемы со сном, раздражительность, а также трудности с концентрацией внимания.

Несмотря на кажущуюся лёгкость состояния, пренебрежение врачебными рекомендациями чревато осложнениями. К ним относят хронические боли, метеозависимость, ухудшение когнитивных способностей и снижение работоспособности.

Диагностика, по словам врача, строится на осмотре, опросе пациента и дополнительных исследованиях, включая проверку глазного дна и томографию. На снимках само сотрясение обычно не видно, поэтому такие процедуры нужны, чтобы исключить более серьёзные повреждения.

Главная задача лечения — обеспечить покой. Пациентам показан постельный режим и временный отказ от нагрузок, в том числе от использования гаджетов. При необходимости назначаются препараты для улучшения кровообращения и снятия отёка.

Особое внимание важно уделить первым суткам: резкое ухудшение самочувствия может сигнализировать об опасных осложнениях. Своевременное обращение к специалисту, подчеркнула Мирошник, позволяет избежать негативных последствий и полностью восстановиться.

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье врачи спасли пенсионерку, которая теряла сознание от поворотов головы. Причиной недуга оказалась редкая патология сосудов: УЗИ показало, что сонная артерия женщины практически перегибалась и складывалась при движении головы.