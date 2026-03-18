Моргает и дёргает плечом: Невролог объяснил, почему у детей появляются тики и что с этим делать

Детский невролог Дмитрий Красных из Центра имени Рошаля рассказал, как отличить обычные детские тики от тех, что требуют вмешательства специалиста. Чаще всего они появляются в возрасте 5–10 лет, когда нервная система активно развивается.

Тики бывают двигательными (моргание, подёргивание плечом, гримасы, запрокидывание головы) и голосовыми (покашливание, шмыганье, хмыканье, повторение звуков). Вопреки страхам родителей, это не вредность и не привычка, а непроизвольные движения, которые ребёнок не может контролировать усилием воли. Чем больше на них обращать внимание, тем ярче они становятся.

Как уточнил в разговоре с «Радио 1» Красных, у большинства детей тики — временное явление. Они могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев, а затем проходят сами. Спровоцировать их способны стресс, усталость, недосып, перегрузки в школе, долгое сидение в гаджетах и перенесённые болезни.

Поводом для обращения к неврологу должны стать тики, которые длятся дольше нескольких месяцев, усиливаются, мешают учёбе или общению, появляются новые формы, а также если ребёнок начинает выкрикивать слова. Врач оценит состояние, исключит другие причины и при необходимости предложит тактику помощи.

К слову, некоторые лекарства, безопасные для взрослых, способны нанести серьёзный вред здоровью детей, о чём предупредила педиатр. Например, аспирин при ОРВИ у пациентов до 15 лет может спровоцировать необратимое поражение печени и головного мозга.