18 марта, 08:17

СДВГ по подписке: Почему страдать стало модно и как отличить реальное расстройство от тренда

Психолог Иншина: 80% «диагнозов» из соцсетей не подтверждаются у врачей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FGC

Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, почему всё больше людей ставят себе психиатрические диагнозы по роликам в соцсетях. Она уверена: 80% этих «диагнозов» рассыпаются после первого же серьёзного разговора со специалистом.

По словам эксперта, главные причины моды на страдания — подражание кумирам (если блогер рассказывает о СДВГ, подписчики находят его у себя), желание выделиться и «эхо-камера» соцсетей, где алгоритмы убеждают человека, что расстройство есть у всех. Иншина ссылается на исследование Сеченовского университета: 30–40% молодых людей в возрасте 18–30 лет ставили себе психический диагноз по соцсетям, но при проверке он подтвердился лишь у 10–15%. Остальные — просто здоровые люди с плохим настроением.

Психолог в беседе с RuNews24.ru разводит понятия: реальная депрессия длится от двух недель и сопровождается потерей интереса к жизни, нарушениями сна, аппетита и либидо. СДВГ — врождённое состояние, при котором мозг физически не может концентрироваться. Диагноз подтверждается только после многочасового обследования.

Опасность модных диагнозов — в обесценивании: когда каждый второй говорит о депрессии, и постепенно те, кто действительно не может встать с кровати, перестают восприниматься всерьёз. Кроме того, люди начинают заниматься самолечением, теряют время и усугубляют реальные проблемы. Эксперт советует не доверять соцсетям, отличать усталость от депрессии, а хобби — от диагноза.

«Здоровым быть не стыдно — это ресурс, который нужно беречь», — резюмирует она.

Названы установки, которые вгоняют в депрессию весной

Того же мнения придерживаются и другие психологи. Ранее эксперт рассказала, что люди всё чаще ставят себе диагнозы по интернету, путая обычную усталость с депрессией или тревожным расстройством. По её словам, раньше к врачу шли с симптомами, а теперь приходят уже с готовым диагнозом из сети, навешанным на себя после просмотра популярных роликов.

Юрий Лысенко
