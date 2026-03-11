Психотерапевт объяснила, почему стало модно ставить себе диагнозы

Люди всё чаще сами ставят себе диагнозы — СДВГ, тревожность, депрессию — путая их с обычной усталостью. Об этом рассказала психотерапевт Зоя Соркина.

Раньше к врачу шли с болью, сегодня — с диагнозом из интернета. Обычная усталость превращается в синдром хронической усталости, а нежелание идти на встречу — в социальную фобию, рассказала эксперт в интервью RuNews24.ru.

Причина тренда — поиск особенности в эпоху унификации. Кино показывает героев с ментальными особенностями как глубоких и нестандартных. Людям хочется быть интереснее «скучного» здорового человека. Опасность в том, что человек перестаёт решать реальные проблемы. Вместо отпуска при переутомлении он списывает всё на «хроническую усталость».

Простое правило: если состояние мешает жить и работать каждый день — идите к врачу. Если симптомы появляются только при листании ленты — отложите телефон и ложитесь спать пораньше. Иногда плохое настроение — это просто плохое настроение.

Порой резкая смена сезонов вызывает у людей тревогу, апатию и скачки настроения. Так организм реагирует на переход от зимы к теплу. Чтобы пережить весну без потерь, психологи советуют в первую очередь наладить сон.