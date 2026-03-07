Психолог заявила, что от постоянного домоседства наш мозг «закисает», провоцируя усталость

Постоянное сидение дома разрушает не только психику, но и и здоровье. Почему прогулки на свежем воздухе так важны для человека и как они спасают сердце и мозг, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова «Вечерней Москве».

Прогулки — это универсальное лекарство, считает Чернышова. Мозгу нужен кислород, которого нет в квартире даже с открытым балконом. Ходьба снижает риск болезней сердца, разгоняет кровь, не давая ей застаиваться, помогает контролировать сахар и укрепляет кости. Всего 150 минут в неделю — и сердце работает как часы.

А вот психолог Марианна Абравитова добавляет, что без прогулок наступает сенсорная и когнитивная усталость. Глаза всё время смотрят в экран, а мозг не видит перспективы. Солнечный свет нужен для выработки серотонина, а искусственный его не заменит. Дома человек замыкается в себе, тревога растёт, мысли становятся навязчивыми.

«Мозг буквально начинает закисать, теряя способность адекватно реагировать на внешние раздражители», — предупреждает психолог.

Прогулки разрывают этот порочный круг, дают разрядку и возвращают радость жизни, заключила она.

