Россию захлестнёт волна алкогольных психозов весной

В марте-апреле в реанимацию поступает большое количество пациентов с «белой горячкой» — острым алкогольным делирием. Об этом рассказал психиатр Степан Фимкин. Весной организм переживает стресс из-за смены биоритмов. Люди становятся уязвимее, нарастает тревога. Зависимые начинают пить чаще и уходят в запой, рассказал врач в интервью «Газете.ru».

«Белая горячка» возникает не во время пьянства, а при резком прекращении после длительного запоя. На 4–6 день появляются галлюцинации, бред и дезориентация. Это состояние требует немедленной госпитализации. К весне у хронически пьющих истощаются запасы витаминов, особенно группы B. Это усугубляет судороги, сердечные сбои и психические расстройства.

Врач советует замечать предвестники срыва: смену настроения, нарушение сна, скрытность. При первых признаках нужно обратиться к наркологу. Самостоятельный выход из запоя опасен — при треморе, скачках давления или галлюцинациях вызывайте скорую.