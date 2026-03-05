Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 08:22

Россию захлестнёт волна алкогольных психозов весной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eryvall

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eryvall

В марте-апреле в реанимацию поступает большое количество пациентов с «белой горячкой» — острым алкогольным делирием. Об этом рассказал психиатр Степан Фимкин. Весной организм переживает стресс из-за смены биоритмов. Люди становятся уязвимее, нарастает тревога. Зависимые начинают пить чаще и уходят в запой, рассказал врач в интервью «Газете.ru».

«Белая горячка» возникает не во время пьянства, а при резком прекращении после длительного запоя. На 4–6 день появляются галлюцинации, бред и дезориентация. Это состояние требует немедленной госпитализации. К весне у хронически пьющих истощаются запасы витаминов, особенно группы B. Это усугубляет судороги, сердечные сбои и психические расстройства.

Врач советует замечать предвестники срыва: смену настроения, нарушение сна, скрытность. При первых признаках нужно обратиться к наркологу. Самостоятельный выход из запоя опасен — при треморе, скачках давления или галлюцинациях вызывайте скорую.

Составлена «алкогольная карта» России: Где больше всего пьют пиво, вино и водку
Составлена «алкогольная карта» России: Где больше всего пьют пиво, вино и водку

Ранее Life.ru сообщал, что в Курганской области с 1 марта сократили время продажи алкоголя. Аналогичные правила ввели также Республика Алтай и Красноярский край.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar