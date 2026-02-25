Назван регион России, где с 1 марта запретят продавать алкоголь по воскресеньям и праздникам

В Горном Алтае введут ограничения на продажу алкоголя, начиная с 1 марта. Так, спиртное нельзя будет приобрести по воскресеньям и в праздники, а также закроются алкомаркеты в жилых многоэтажках. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«С 1 марта в Республике Алтай вступает в силу полный запрет на торговлю алкоголем в многоквартирных домах. Время и дни продажи алкоголя тоже сократятся», — говорится в тексте.

Всего в перечне праздничных дней указано 14 дат, среди них Новый год, Рождество, День защиты детей, День России, День знаний и другие. Продавать алкоголь разрешат с понедельника по четверг — с 11 до 19 часов, а также в пятницу — с 11 до 16 и в субботу — с 11 до 14. Указанные ограничения не затронут рестораны и кафе, где алкогольные напитки можно будет приобрести при посещении заведения.

Максимов отметил, что предприниматели уже занют о вводимых мерах и готовятся перестроить свой бизнес. Так, по его словам, алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоэтажных жилых домов, уже вывесили объявления о закрытии точек.

Республика Алтай — не первый регион, который вводит подобные ограничения. Ранее в Красноярском крае сообщили, что с 1 марта вступают в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Изменения затронут магазины, заведения общепита и розничную торговлю в отдельные даты.