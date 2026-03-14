Названы установки, которые вгоняют в депрессию весной

Весна влияет на настроение не только из-за биологии, но и из-за социального давления, уверен психолог Дмитрий Бимурзаев. По его словам, физиологически всё логично: световой день растёт, повышается серотонин, организм просыпается. Но главная проблема — навязанные извне установки: «обновись», «стань лучше», «пора худеть к лету». Это вызывает тревогу, особенно у людей в постоянной гонке.

В отношениях тоже путаница: весеннюю влюблённость легко принять за любовь, но любовь начинается только после разочарования и встречи с реальностью. Чтобы пережить «весенний прессинг», эксперт рекомендовал проверять внутренние «надо» и «должен». Желание резко всё менять может быть не развитием, а попыткой сбежать от реальности. Важно честно спросить себя, чего хочется на самом деле.

«Если я не хочу обновляться — это нормально. Это моя жизнь, и я имею право проживать её в своём ритме», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

