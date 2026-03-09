Россиян призвали перестать романтизировать психические болезни

Популяризация психических диагнозов в соцсетях размывает границы между нормой и патологией, предупредил нарколог и психиатр Антон Рудковский. По его словам, блогеры часто называют депрессией обычную усталость, а тревожное расстройство — ситуативной тревогой.

В результате серьёзные заболевания перестают восприниматься всерьёз, а их диагностика затрудняется. Особую тревогу вызывает романтизация расстройств, особенно среди подростков. Диагноз становится частью образа и способом объяснить любые сложности, что мешает формированию здоровой самоидентификации.

Психическое расстройство — это не элемент самопрезентации, а клиническое состояние, снижающее качество жизни. Ещё одна проблема — «чек-листы» симптомов в соцсетях. Они создают иллюзию самодиагностики, подталкивая людей искать у себя несуществующие болезни и откладывать реальное обращение к врачу.

«Психиатрическая диагностика строится не на совпадении нескольких признаков, а на комплексной оценке состояния, его длительности и влияния на функционирование человека», — подчеркнул медик в интервью «Вечерней Москве».

К слову, сезонная хандра, несмотря на снижение энергии и тонуса, принципиально отличается от клинической депрессии, являясь временным дисбалансом, а не болезнью. При недуге человек сохраняет способность радоваться мелочам и выполнять повседневные дела.