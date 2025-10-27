Психолог предупредила, что попытка уйти в сериалы от хандры ведёт в дофаминовую яму

С наступлением осени многие ощущают упадок сил, апатию, что может быть как обычной ленью, так и сезонным аффективным расстройством. Как отличить одно от другого и что делать, рассказали эксперты.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это реальное медицинское состояние, связанное с изменениями настроения в определённые сезоны, а не просто каприз. Об этом 360.ru напомнил психолог-педагог, клинический психолог Антон Коровин.

Симптомы САР включают устойчивое подавленное настроение, потерю интереса к привычным делам, изменение аппетита, проблемы со сном, постоянную усталость, низкий уровень энергии, трудности с концентрацией внимания, чувство бесполезности и негативные мысли о себе.

«Эти симптомы отличаются от обычной усталости или депрессии тем, что появляются в определённый сезон и могут исчезнуть с приходом весны или лета. Солнечного света становится больше, человек получает повышенную дозу витамина D, и состояние улучшается. В осенне-зимний период этого мало, так что организму сложнее справляться с трудностями», — отметил психолог.

Клинический психолог Ксения Петрова считает, что осенняя хандра — это миф, за которым удобно прятаться, чтобы полениться и посмотреть сериалы. По её мнению, это связано с осуждением лени и замедления, особенно в больших городах, где принято постоянно быть в движении. Петрова объяснила, что люди, как и другие живые существа, зависят от биологических ритмов и светового дня. Летом больше солнца, что способствует повышенной активности, а осень — это время для паузы и подведения итогов.

Петрова отметила, что у людей есть рецепторы, реагирующие на дневной свет, что влияет на выработку гормонов, включая мелатонин. Этот гормон, вырабатываемый в темноте, сигнализирует мозгу о необходимости сна. Однако, по её словам, люди неправильно используют эту паузу, предпочитая сериалы и соцсети прогулкам на свежем воздухе, тем самым вгоняя себя в дофаминовую яму.

Коровин рекомендует в качестве самопомощи при САР приём витамина D (после консультации с врачом и сдачи анализов), физическую активность для повышения уровня серотонина и здоровое сбалансированное питание. Петрова советует снизить активность осенью, например, уменьшить количество тренировок и заменить шаги на плавание. Вместо сериалов можно включить музыку, потанцевать, заварить облепиховый чай и добавить яркие краски в интерьер.

Life.ru уже рассказывал, что с наступлением осени у россиян участились нарушения сна, такие как частые пробуждения и трудности с засыпанием. Сомнологи связывают это с психологическими проблемами, обостряющимися осенью, а также с перестройкой светового режима, приводящей к недостатку естественного света и нарушению циклов сна и бодрствования.