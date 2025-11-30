Психолог раскрыла главное отличие сезонной хандры от клинической депрессии

Сезонная хандра, несмотря на снижение энергии и тонуса, принципиально отличается от клинической депрессии, рассказала психолог Дарья Суханова. По её словам, хандра являясь временным дисбалансом, а не болезнью. При недуге человек сохраняет способность радоваться мелочам и выполнять повседневные дела.

«Энергия снижается, но это не парализует вашу повседневную жизнь, вы ходите на работу, общаетесь, выполняете рутинные дела, пусть и с меньшим энтузиазмом. Физиологически это часто связано с сокращением светового дня, влияющим на выработку мелатонина и серотонина, т.е. нейромедиаторов настроения, а также авитаминозом», — объяснила эксперт.

Главное отличие депрессии — это полная потеря способности испытывать радость. В этом случае состояние человека характеризуется физическим истощением, нарушениями сна, аппетита и концентрации, а также ощущением безнадёжности и вины, когда даже простейшие действия требуют непосильного усилия. Профессиональное обоснование этих различий кроется в глубинных нейробиологических изменениях, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

По её словам, клиническая депрессия — это серьёзное нарушение в работе мозга, затрагивающее нейронные сети и системы нейромедиаторов, поэтому она требует профессиональной диагностики и комплексного подхода. Если грусть отступает при приятных событиях — это хандра, но когда состояние устойчиво мешает функционировать на протяжении двух недель и более, лучше обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру.