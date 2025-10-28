Россияне рассказали, чего им не хватает для борьбы с осенней хандрой

Короткие дни и недостаток солнца часто навевают тоску. В такие моменты особенно хочется окружить себя теплом и уютом. Компания Arlight провела опрос среди 1,7 тысячи россиян и выяснила, какие вещи и ритуалы помогают людям сохранять хорошее настроение в ненастный сезон. Результаты исследования оказались в распоряжение Life.ru.

Главными средствами борьбы с осенней хандрой стали согревающие предметы и освещение: их отметили 70% и 66% респондентов соответственно. Чаще всего люди скучают по солнцу (46%), красивому виду из окна (40%) и лёгкой одежде (33%). Полностью удовлетворены домашней атмосферой оказались лишь 8% участников.

«Осенью световой день сокращается, солнечных лучей становится меньше, люди нуждаются в витамине D и стимуляции активности. Чтобы улучшить самочувствие, можно искусственно компенсировать нехватку солнца правильным освещением в доме. Оно должно быть многослойным, чтобы в любом уголке дома было достаточно света», — рассказала старший инженер-светотехник компании Alright Татьяна Надеева.

По её словам, компенсировать нехватку солнца можно с помощью многослойного освещения, включающего общий, декоративный, рабочий и акцентный свет. Такой подход помогает организму легче адаптироваться к холодному сезону.

Россияне создают уют привычными средствами: для 53% главным элементом стали посиделки с друзьями, 36% отметили камин, 35% — красивую посуду, 28% — тёплую одежду, включая свитеры и носки. Кроме того, важными оказались и домашние ритуалы: 53% респондентов проводят выходные, смотря фильмы, готовя какао или шарлотку.

Идеальные осенние выходные большинство (51%) видит рядом с близкими. 48% респондентов предпочитают отдых за городом, 45% довольны тихим вечером дома, 31% мечтает о поездке в тёплые страны, а походы за грибами выбрали только 28% опрошенных.

А ранее психолог заявила, что осенняя хандра — это миф, за которым удобно прятаться, чтобы посмотреть сериалы. По её мнению, это связано с осуждением лени и замедления, особенно в больших городах, где принято постоянно быть в движении. Согласно эксперту, люди вгоняют себя в дофаминовую яму, предпочитая сериалы и соцсети прогулкам на свежем воздухе.