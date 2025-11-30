Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 12:59

Лучшее средство от хандры: Как собаки укрепляют иммунитет и снижают уровень стресса

Кинолог Голубев рассказал о научно доказанной пользе собак для здоровья человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Наличие собаки укрепляет иммунитет и снижает уровень стресса хозяина, что подтверждено научными исследованиями. Об этом РИА «Новости» во Всемирный день домашних животных рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, контакт с питомцем помогает формировать крепкий иммунитет, сталкивая человека с различными раздражителями. Многие учёные убеждены, что общение с собакой снижает риск развития аутоиммунных реакций у детей.

Голубев подчеркнул, что собака является природным антидепрессантом: при взаимодействии с животным снижается уровень кортизола (гормона стресса), а выработка гормонов удовольствия увеличивается. Этот эффект возникает даже когда человек просто смотрит на питомца.

Кроме здоровья, собаки помогают социализации и учат ответственности. Регулярные прогулки улучшают физическую форму, а необходимость ухода за питомцем приучает к дисциплине и заботе о других.

Врач рассказала, сколько килограммов можно сбросить при ежедневных прогулках с собакой
Врач рассказала, сколько килограммов можно сбросить при ежедневных прогулках с собакой

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября с целью напомнить людям об ответственности за тех, кого они приручили. Российская кинологическая федерация регулярно проводит просветительские мероприятия о правильном содержании собак и их роли в жизни человека.

Пользу от собак важно сочетать с ответственностью, особенно в тёмное время суток. Как ранее пояснял президент РКФ, в сумерках риск потерять питомца резко возрастает, поэтому необходимо обеспечить его чипом или жетоном с контактами и отработать базовые команды послушания. Обучение командам «Ко мне» и «Рядом» с раннего возраста помогает предотвратить побег собаки во время вечерних прогулок.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar