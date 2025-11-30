Врач рассказала, сколько килограммов можно сбросить при ежедневных прогулках с собакой

Питомцы могут стать не только лучшими друзьями, но и помочь избавиться от лишних килограммов. Специалисты в этом собаки, которые требуют ежедневных прогулок. Во Всемирный день домашних животных, отмечаемый 30 ноября, Life.ru узнал у врача — эксперта лаборатории «Гемотест», невролога Екатерины Демьяновской, что регулярное общение с животными снижает стресс и тревогу.

По словам специалиста, поглаживание животных стимулирует выработку окситоцина — гормона привязанности и спокойствия. Одновременно с этим в крови снижается уровень кортизола, известного как гормон стресса.

Например, для людей, склонных к депрессивным состояниям, общение с домашним питомцем может стать мощным источником безусловной поддержки и мотивации к активности, когда внутренних ресурсов для этого не хватает. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Контакт с питомцами даже может стать частью лечения и реабилитации при ряде патологий. А прогулки с собакой — отличная кардионагрузка. Специалист объясняет, что полчаса ходьбы сжигает около 150 ккал, а активная прогулка продолжительностью в час — до 400 ккал. Этого достаточно для постепенного снижения веса на 5–7 килограммов за год без строгих диет. Врач рекомендует использовать фитнес-трекеры для контроля нагрузки. Помимо этого, общение с домашними животными — своего рода медитация.

«Каждое домашнее животное, независимо от вида, дарит своему хозяину уникальную форму безусловной любви и поддержки, что создаёт мощную базу, а иногда и оказывает терапевтический эффект для психического и физического здоровья. Так, собаки мотивируют на регулярную физическую активность, кошки помогают снять нервное напряжение. Даже наблюдение за аквариумными рыбками, общение с птицей или грызуном действует как естественная медитация, помогает отключиться от ежедневных проблем, украшая жизнь и даря чувство нужности и умиротворения», — заключила эксперт.

