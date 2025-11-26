Кинолог дал советы по безопасным прогулкам с собакой в тёмное время суток

В тёмное время суток риск потерять питомца во время прогулки значительно возрастает, поэтому владельцам собак необходимо строго соблюдать правила безопасности. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Сумерки — это время, когда собаководу нужно проявлять особую бдительность. В темноте питомца легко потерять, поэтому нужно строго соблюдать определённые правила безопасности. А начать нужно с того, что ещё в раннем возрасте щенка в обязательном порядке необходимо приучить к командам», — сказал Голубев.

Эксперт подчеркнул, что собака должна быть обязательно промаркирована. Речь идёт не только о классическом клейме, но и о более современном и надёжном варианте — чипе. Также он рекомендует не пренебрегать жетоном на ошейнике с контактными данными хозяина, поскольку этот способ часто помогает вернуть питомца максимально быстро. По словам кинолога, критически важным является безупречное выполнение собакой базовых команд, таких как «Ко мне», «Стой» и «Рядом», обучение которым лучше начинать со щенячьего возраста с помощью положительного подкрепления.

Эксперт добавил, что кинологи в принципе не советуют спускать собаку с поводка в городе, делая исключение только для огороженных площадок, а в темноте контроль должен быть ещё более внимательным. Для лучшей видимости питомца в сумерках он рекомендует использовать светящийся LED-ошейник. Одежда со светоотражающими элементами тоже полезна, но её функция — отражать свет фар, поэтому на улице или в парке она менее эффективна.

