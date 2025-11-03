Ветеринар объяснил, как защитить лапы собаки от реагентов на зимних улицах

С наступлением холодов важно позаботиться о защите домашних животных. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, когда пора одевать питомцев и как защитить их лапы от реагентов.

Эксперт отметил, что маленьких собак уже пора утеплять, а кошек лучше не выпускать на улицу. Опасная температура для кошек – около 0 и минус 2 градуса, так как при повышенной влажности шерсть быстро промерзает, что провоцирует простудные заболевания и обострение хронических болезней.

Для защиты необходима специальная одежда, выбранная в проверенных магазинах, подходящая по размеру и плотно прилегающая к телу, но без внутренних швов. Особое внимание следует уделить обуви для собак, приучая питомца к ней постепенно. Защитить лапы от реагентов можно также с помощью специализированных мазей на основе воска, которые, однако, не спасают от холода и требуют тщательного смывания, предупредил Шеляков в разговоре с «Вечерней Москвой».

Интересный факт о братьях наших меньших: домашние собаки могут распознавать человеческий страх по запаху и менять свое поведение в ответ. Эксперименты показали, что животные, учуявшие пот испуганных людей, демонстрировали учащенное сердцебиение, признаки тревожности, искали защиту у хозяев и настороженно относились к незнакомцам.