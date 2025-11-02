Россия и США
2 ноября, 13:39

Сущий злодей в кудряшках: Ветеринар назвал самую психически нестабильную породу собак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliabiruk

Ветеринар Амир Анвари рассказал о непростом характере английских кокер-спаниелей, назвав их одной из самых психически нестабильных пород. Его слова приводит The Mirror.

Несмотря на милый облик и репутацию дружелюбных собак, кокер-спаниели (особенно после мультфильма «Леди и Бродяга») могут проявлять агрессию, вспыльчивость и страдать от одиночества. Анвари отмечает, что некоторые собаки этой породы раздражаются по пустякам, могут внезапно атаковать и тяжело переносят разлуку с хозяином. Однако, по словам ветеринара, правильное воспитание, достаточная физическая активность и дрессировка способны превратить их в преданных и добрых компаньонов.

Также специалист предупреждает, что из-за охотничьих инстинктов, унаследованных от предков, содержание кокер-спаниелей с мелкими домашними животными может быть рискованным.

Ранее в Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины и аптеки. Однако ветврач не оценил идею не пускать никуда собачников. Кроме того, зоозащитник заявил, что допуск собак в кафе не нужно регулировать на федеральном уровне.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
