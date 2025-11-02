Сущий злодей в кудряшках: Ветеринар назвал самую психически нестабильную породу собак

Несмотря на милый облик и репутацию дружелюбных собак, кокер-спаниели (особенно после мультфильма «Леди и Бродяга») могут проявлять агрессию, вспыльчивость и страдать от одиночества. Анвари отмечает, что некоторые собаки этой породы раздражаются по пустякам, могут внезапно атаковать и тяжело переносят разлуку с хозяином. Однако, по словам ветеринара, правильное воспитание, достаточная физическая активность и дрессировка способны превратить их в преданных и добрых компаньонов.