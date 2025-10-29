Ученые выяснили, как собаки «читают» страх в человеке на автопилоте

Домашние собаки могут распознавать человеческий страх через запах и менять своё поведение в ответ на эту эмоцию. К такому выводу пришла группа исследователей из Неаполитанского университета имени Фредерико II после проведения специализированного эксперимента, передаёт журнал Popular Science.

Учёные собирали образцы пота у добровольцев, которые предварительно просматривали различные видео для вызывания конкретных эмоциональных состояний. Когда собакам давали понюхать образцы, собранные у испуганных людей, у животных заметно учащалось сердцебиение и проявлялись признаки повышенной тревожности. Кроме того, в таких ситуациях питомцы чаще пытались найти защиту у своих хозяев и демонстрировали настороженное отношение к незнакомым людям.

Учёные объясняют, что при стрессе в человеческом организме происходят химические изменения, влияющие на состав пота. Собаки с их 220 миллионами обонятельных рецепторов (против 5 миллионов у человека) способны улавливать эти перемены. Дополнительным инструментом распознавания служит вомероназальный орган, специально предназначенный для восприятия феромонов.

Ветеринар Зои Парр-Кортес высказала предположение, что такая реакция имеет глубокие эволюционные корни. Способность улавливать признаки стресса и страха могла исторически помогать собакам избегать потенциальных угроз в окружающей среде. Эта адаптация развивалась в течение тысячелетий тесного взаимодействия с людьми, позволяя животным лучше понимать эмоциональное состояние своих хозяев.

