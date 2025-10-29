Новые запреты и штрафы: В российском городе ужесточили правила для владельцев собак

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила для владельцев собак, предусматривающие штрафы от 1 до 3 тысяч рублей за их несоблюдение. Эти изменения, утверждённые Заксобранием, касаются как общих требований к содержанию животных, так и специфических правил для частных территорий.

В частности, власти ужесточили требования к содержанию собак на частных участках. Владельцы обязаны обеспечить надёжное ограждение территории и установить предупреждающий знак о присутствии животного. Вывод собак за пределы частной собственности без присмотра теперь запрещён, кроме случаев посещения ветеринарной клиники.

На прогулках собаки должны быть на поводке, а потенциально опасные породы – дополнительно в наморднике. Кроме того, введены ограничения на выгул собак на детских и спортивных площадках, а также на пляжах, расположенных в непосредственной близости от детских садов, школ и других учреждений. Несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, запрещено выгуливать собак выше 40 см.

Вступление закона в силу запланировано на 8 ноября.

Ранее Правительство России инициировало важные изменения в законодательстве, касающемся обращения с собаками, относящимися к потенциально опасным породам. Кабмин поддержал предложение о запрете на выгуливание таких собак лицами младше 16 лет, а также находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Этот шаг направлен на повышение безопасности как владельцев, так и окружающих.