Собянин утвердил закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административных штрафов для юридических лиц за несоблюдение требований по регистрации домашних животных и их вакцинации против бешенства. Согласно документу, размер штрафов для организаций составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличивается до 5–15 тысяч рублей, тогда как для граждан сумма сохраняется в пределах двух–трёх тысяч рублей

Закон также ужесточил ответственность за нарушение правил содержания питомцев в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Теперь штраф для граждан составляет 1,5–3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5–15 тысяч, для юридических лиц — 15–30 тысяч рублей. Ранее штрафы для граждан были ниже и варьировались от одной до двух тысяч рублей.

Кроме того, установлены штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках, а также на территориях школ, детских садов и медицинских организаций. Для граждан штраф составит 1,5–3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5–15 тысяч, для юридических лиц — 15–30 тысяч рублей.

Ранее Правительство России инициировало важные изменения в законодательстве, касающемся обращения с собаками, относящимися к потенциально опасным породам. Кабмин поддержал предложение о запрете на выгуливание таких собак лицами младше 16 лет, а также находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Этот шаг направлен на повышение безопасности как владельцев, так и окружающих.