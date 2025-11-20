Россия и США
20 ноября, 13:30

Прогулка с собакой без намордника может грозить штрафом, предупредила юрист

Обложка © Life.ru

Владельца собаки могут оштрафовать за выгул питомца без намордника или поводка, основываясь лишь на видеозаписи с камер наблюдения или на жалобе очевидца произошедшего. Об этом РИАМО рассказала судебный юрист Любава Трофимова.

«Фиксация таких нарушений обычно начинается с жалобы. Если кто-то увидел вашу собаку без поводка и намордника, и это его напугало или привело к порче имущества (например, пёс погрыз клумбу или пометил детскую горку), человек может подать заявление в полицию или местную администрацию. Не обязательно, чтобы произошёл инцидент — достаточно потенциальной угрозы», — рассказала Трофимова.

Юрист уточнила, что показания свидетелей также фиксируют в официальном акте, а полиция вправе составить протокол на месте, если нарушение заметил патруль. Для более серьёзных случаев, таких как причинение испуга или порча имущества, необходимы дополнительные подтверждения, например, медицинская справка о стрессе или фотографии нанесённых повреждений.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением изменить санитарные нормы, запретив допуск домашних животных в места общественного питания. С её подачи для сферы торговли были подготовлены похожие законодательные изменения. Главной целью этих нововведений является повышение уровня санитарной безопасности и сохранение здоровья граждан.

