Останина предложила запретить нахождение животных в кафе и ресторанах

В Минздрав РФ поступила инициатива изменить санитарные нормы и запретить нахождение домашних животных в местах общественного питания. С таким предложением выступила депутат Госдумы Нина Останина.

«Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив её в следующей редакции: «в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных», — говорится в обращении парламентария на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Действующая редакция санитарных правил допускает возможность пребывания посетителей с домашними питомцами, что, по её мнению, не учитывает интересы других гостей заведений. Останина также предложила внести аналогичные изменения в санитарные правила, регулирующие работу торговых объектов, чтобы запретить нахождение животных и там. Она подчеркнула, что такие меры помогут повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить здоровье граждан.

Вместе с этим есть мнение, что вопрос запрета на посещение кафе и школ с собаками не настолько важен, чтобы требовать отдельного федерального закона. Учебные заведения и предприятия малого бизнеса должны самостоятельно определять, можно ли пускать на свою территорию посетителей с животными.