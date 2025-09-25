Интервидение
25 сентября, 13:01

Сюрприз для хозяина: Россиян предупредили о штрафах за шалости питомцев в лифтах

Юрист Айвар: За неубранные экскременты питомцев в лифте положен штраф

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Оставленный питомцем «сюрприз» в подъезде (в парадной — для питерских собак) может обернуться неприятным сюрпризом для хозяина, предупредила юрист Людмила Айвар. По её словам, за неубранные экскременты домашних животных в лифте или на лестничной клетке в России предусмотрен административный штраф.

Как пояснила эксперт, федеральное законодательство обязывает владельцев животных соблюдать чистоту в местах общего пользования многоквартирных домов. Размер взыскания варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 1–2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге может достигать 5 тысяч.

Кроме того, шалости питомцев могут быть расценены как нарушение санитарных правил или несоблюдение требований по обращению с животными. В первом случае на нарушителей будет наложен штраф от 100 до 500 рублей. Во втором – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Однако важно поймать четвероногого «преступника» с поличным.

«Чтобы наказать нарушителя, нужно зафиксировать результат содеянного. Помочь в этом могут фото- или видеозапись с фиксацией собаки и её хозяина, записи с камер наблюдения, акт управляющей компании, показания свидетелей. Главное — установить конкретного владельца, иначе состав правонарушения не подтверждается», — отметила собеседница издания «Абзац».

Ранее в Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины и аптеки. Однако ветврач не оценил идею не пускать никуда собачников. Кроме того, зоозащитник заявил, что допуск собак в кафе не нужно регулировать на федеральном уровне.

