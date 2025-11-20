Россия и США
Регион
20 ноября, 11:28

В одном из регионов Сибири легализовали эвтаназию бездомных собак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /spyfoxster

Красноярские депутаты утвердили закон об эвтаназии бродячих собак. Проект постановления опубликован на сайте правительства региона. Портал ТВК уточняет, что большинство депутатов проголосовало «за», один воздержался, двое не голосовали.
Так, в рамках новой программы, стартующей в марте следующего года, бездомных собак будут подвергать следующей процедуре: отлов, карантин и ветеринарное обследование. В случае выявления агрессии или болезни будет принято решение об эвтаназии. Здоровые животные, не представляющие опасности, будут стерилизованы и выпущены на волю.
В Крыму возбудили дело против мужчины, который убил и съел своих собак
В Крыму возбудили дело против мужчины, который убил и съел своих собак

Ранее в подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. Сейчас жители Воскресенска пытаются добиться справедливости. Поиском преступников занялись правоохранительные органы.

