В Подмосковье живодёры привязали камень к шее дворняги и утопили её в пруду

В подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. По словам местных жителей, пёс жил в посёлке Хорлово и отличался добрым и весёлым нравом, его любила местная детвора, а сельчане всегда подкармливали.

Сейчас жители Воскресенска пытаются добиться справедливости. Поиском преступников занялись правоохранительные органы. Как рассказал юрист Вячеслав Донченко, за жестокое обращение с животными живодёрам может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Это 245 УК РФ. Если будет доказано, что преступление совершила группа лиц, то за такое преступление дадут до 5 лет лишения свободы каждому», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.