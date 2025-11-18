Россия и США
18 ноября, 07:48

В Подмосковье живодёры привязали камень к шее дворняги и утопили её в пруду

В подмосковном Воскресенске произошло жестокое убийство дворовой собаки по кличке Ричи. Неизвестные злоумышленники поймали животное, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. По словам местных жителей, пёс жил в посёлке Хорлово и отличался добрым и весёлым нравом, его любила местная детвора, а сельчане всегда подкармливали.

Сейчас жители Воскресенска пытаются добиться справедливости. Поиском преступников занялись правоохранительные органы. Как рассказал юрист Вячеслав Донченко, за жестокое обращение с животными живодёрам может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Это 245 УК РФ. Если будет доказано, что преступление совершила группа лиц, то за такое преступление дадут до 5 лет лишения свободы каждому», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.

Ранее в Тюмени живодёры взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика. А в Петербурге пьяный живодёр швырнул маленькую собаку об стену из-за лая.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

