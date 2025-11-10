Живодёры из Тюмени взорвали петарду в заднем проходе кота Рыжика

В Тюмени неизвестные вставили петарду в задний проход коту по кличке Рыжик и подорвали её. Животное выжило, но находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил Ural Mash.

Живодёры из Тюмени взорвали петарду в заднем проходе кота. Видео © Telegram / Ural Mash

Ветеринары подтвердили, что травмы кота соответствуют последствиям взрыва. Состояние Рыжика тяжёлое: он вялый, почти не ест, начался некроз тканей, лапа вывихнут. Пока не ясно, сможет ли Рыжик выжить. Животное получает необходимую медицинскую помощь, но прогноз остаётся крайне осторожным.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали шокирующий случай жестокого обращения с животным, попавший на камеры наблюдения в многоквартирном доме. Пьяный мужчина швырнул в стену маленькую породистую собаку, принадлежащую соседке, после того как она непродолжительно лаяла. На видеозаписи видно, что хозяйка возвращалась с прогулки с питомцем, который всё время был на поводке, и на лестничной площадке возле лифта мужчина агрессивно отреагировал на лай собаки.