Живодёры подожгли петарду у кошки во рту в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животным — подростки подожгли петарду во рту у кошки. Информацию о чудовищном инциденте распространила местная зоозащитная организация «Преданное сердце» на своей странице в социальной сети.

У животного диагностирован перелом нижней челюсти и ожог языка, из-за полученных травм кошка не может закрыть пасть и принимать пищу. Врачи проводят противошоковую терапию и борются с отёком, но животному предстоит длительная реабилитация стоимостью около 40 тысяч рублей.

Зоозащитники объявили сбор средств на лечение, подчеркнув, что любая помощь даёт кошке шанс на выживание. Полиция Хабаровского края начала проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в одном из посёлков Дмитровского городского округа Московской области была зафиксирована серия жестоких нападений на кошек. В результате инцидентов как минимум два котёнка получили тяжёлые травмы, которые привели к ампутации конечностей. По словам местной жительницы, первого раненого котёнка обнаружили 11 сентября, а второго — 21 сентября; оба животных перенесли срочные хирургические операции, расходы на которые покрыли соседи, собравшие необходимые средства.