В Мурманской области живодёр решил отомстить бывшей жене и выбросил всех её животных из окна
Житель Гаджиево выбросил собаку, хомяка и беременную кошку с пятого этажа
Пострадавшая в Гаджиево кошка осталась жива, но потеряла котят. Обложка © VK / Подслушано в Гаджиево
В Гаджиево Мурманской области мужчина выкинул с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку, потому не нашёл свой пропуск для прохода в закрытый город. Живодёр подумал, что документ забрала себе бывшая жена и таким образом решил отомстить ей. Об этом сообщили в местном паблике «Подслушано в Гаджиево».
Чудом смогла спастись только кошка, но она потеряла малышей. Хвостатой пострадавшей была оказана ветеринарная помощь, сейчас она находится дома после операции.
На мужчину уже подано заявление в полицию. В настоящее время МВД проводит проверка по факту жестокого обращения с животными.
«Хомяк, рыбки, собака, и беременная кошка. Все погибли, кроме кошки которая была беременна. Она не может наступать на задние лапки», — говорится в сообщении.
