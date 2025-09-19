В Донецке волонтёры спасли выброшенную кошку с опухолью и сломанной челюстью
Новая хозяйка кошки со сломанной челюстью выгнала её на улицу. Обложка © VK / Приют для бездомных животных ПИФ Донецк
В Донецке пёстрая кошка с умными глазами оказалась на улице – сначала месяц назад её заметили прохожие, а потом новую хозяйку разозлило животное, и она выбросила его.
Кошка теперь под присмотром ветеринаров. Видео © VK / Приют для бездомных животных ПИФ Донецк
Волонтёры забрали кошку и отвезли к ветеринару, где выяснилось, что у неё опухоль. Сейчас животное само ест и пьёт, но вскоре её ждёт операция.
