В Донецке волонтёры спасли выброшенную кошку с опухолью и сломанной челюстью

В Донецке пёстрая кошка с умными глазами оказалась на улице – сначала месяц назад её заметили прохожие, а потом новую хозяйку разозлило животное, и она выбросила его.

Кошка теперь под присмотром ветеринаров. Видео © VK / Приют для бездомных животных ПИФ Донецк

Волонтёры забрали кошку и отвезли к ветеринару, где выяснилось, что у неё опухоль. Сейчас животное само ест и пьёт, но вскоре её ждёт операция.