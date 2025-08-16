112 для пушистых: Москвичам рассказали, кто в столице спасает зверей и птиц

В Москве спасают не только людей, но и животных, попавших в сложные ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в автономной некоммерческой организации «Центр Помощь», сотрудники которой ежедневно выезжают на вызовы, связанные с дикими и домашними зверями.

При обнаружении животного в беде — будь то застрявший кот, травмированная птица или заблудившийся ёж — достаточно набрать номер 112. Оператор перенаправит заявку в «Центр Помощь», где дежурные спасатели оперативно выезжают на место. Больше всего работы у них в тёплое время года, когда птенцы выпадают из гнезд, а летучие мыши случайно залетают в квартиры.

«Чаще всего к нам обращаются по поводу птиц. Они запутываются в сетках, застревают в вентиляции или, испугавшись, забиваются в угол в чужой квартире. Наша задача — не только помочь животному, но и успокоить людей, оказавшихся в неожиданной ситуации», — рассказывает спасатель Рамазан Гасанов.

Однако подопечными спасателей становятся не только птицы и летучие мыши. В мае команда выезжала к молодому лосю, попавшему под колеса автомобиля в Подмосковье. Специалисты помогли извлечь животное из оврага и передали ветеринарам. Несмотря на то, что некоторые СМИ назвали его лосёнком, на самом деле это была крупная особь весом около 400 кг.

Волонтёры центра сотрудничают со студенческим корпусом спасателей и проходят обучение у специалистов Московского зоопарка. На мастер-классах их учат безопасно ловить животных, оказывать первую помощь и правильно транспортировать пострадавших. Эти навыки особенно важны, поскольку звери не могут объяснить, что их беспокоит, а страх часто делает их агрессивными.